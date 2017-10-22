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Смена власти в Раквере: на главную площадь вернут обычную рождественскую ель ({{commentsTotal}})

Эстония
Рождественское дерево в Раквере
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Фото: Рождественское дерево в Раквере Автор: Теэт Суур
Эстония

Уже несколько лет подряд в Раквере на главной площади устанавливают в конце года устанавливают инсталляцию рождественской ели - то из старых оконных рам, то из электромоторов. Однако согласно прописанному в коалиционном договоре в Раквере пункту, на главной площади города должна появиться обычная мохнатая ель.

В коалиционный договор, который заключили в Раквере IRL, реформисты и центристы, внесен пункт, согласно которому в центр города должна вернуться настоящая рождественская ель, а для инсталляций нужно найти какое-нибудь другое место.

Представитель IRL Керт Карус в интервью Virumaa Teataja объяснил защитой христианских ценностей.

Автор инсталляций, городской художник Раквере Теэт Суур назвал происходящее глупостью. "Действительно устал от этого", - сказал Суур, добавив, что, конечно, есть другие места, где его работы ценятся больше.

Открыто недовольство планом правящей в Раквере коалиции высказал и министр культуры Индрек Саар (СДП).

В субботу в социальной сети Facebook была создана страница "Спасибо, но моя традиционная рождественская ель не нуждается в вашей защите" (Aitäh, aga minu traditsiooniline jõulukuusk ei vaja teie kaitset). На данный момент эта страница получила поддержку более 600 человек.

Установленная в преддверии 2015 года раквереская рождественская ель вошла в десятку самых необычных елей мира.

Редактор: Виктор Сольц



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