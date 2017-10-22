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Глава ВОЗ отказался от назначения президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли ({{commentsTotal}})

За рубежом
Роберт Мугабе
Роберт Мугабе Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отменил решение назначить президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли.

"Я внимательно выслушал всех, кто выразил обеспокоенность, и услышал о разных проблемах. Я также проконсультировался с правительством Зимбабве и мы решили, что это будет в лучших интересах ВОЗ", - сказано в официальном заявлении Гебрейесуса, передает "Медуза".

Глава ВОЗ подчеркнул, что его цель - создать всемирное движение за охрану здоровья, которое должно работать для каждого и включать каждого. Он пообещал, что будет работать со всеми странами и их лидерами.

О решении назначить послом доброй воли 93-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе, которого неоднократно обвиняли в нарушении прав человека, глава ВОЗ объявил 20 октября.

Это решение вызвало критику со стороны групп, занимающихся развитием здравоохранения и защитой прав человека. Они указали, в частности, что при Мугабе система здравоохранения Зимбабве была разрушена.

Редактор: Виктор Сольц

роберт мугабевоз


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