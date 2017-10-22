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Реформисты, IRL и центристы в Вильянди подписали коалиционный договор ({{commentsTotal}})

Эстония
Вильянди
Вильянди Автор: Фото: ERR
Эстония

В воскресенье, 22 октября, в Вильяндиской ратуше представители Партии реформ, Союза Отечества и Res Publica (IRL) и Центристской партии подписали коалиционное соглашение, которое ставит общие цели на следующие четыре года.

"В течение своей жизни я участвовал в нескольких коалиционных переговорах, но настолько простых переговоров у меня за все это время еще не было", - передает слова руководителя регионального отделения Партии реформ в Вильянди Мадис Тимпсон агентство BNS.

Стороны переговоров сошлись во мнении, что новой коалиции следует исходить из принципа, что местное самоуправление играет важную роль в формировании и развитии городской среды и связанных с ними различных сфер.

В управлении городом важны прозрачность, привлечение различных заинтересованных групп, институтов и общин, забота и эффективность. Новая коалиция обещает работать во имя того, чтобы укрепить имидж Вильянди как культурной столицы Эстонии, города, дружелюбного спорту и молодежи, развивающего туризм и предпринимательство.

"Я считаю, что подписанный коалиционный договор создает хороший задел для дальнейшего развития города Вильянди", - добавил руководитель регионального отделения IRL Харри Юхани Аалтонен. По его словам, партия полностью удовлетворена договором.

"Без сомнения, мы достигли хорошего коалиционного соглашения. Уже на следующий день после выборов мы ударили по рукам, а через неделю после выборов подписали коалиционный договор о развитии города и управлении им, - отметил также руководитель регионального отделения Центристской партии Хельмут Халлемаа. - Я согласен с партнерами в том, что Центристская партия внесет в коалицию социальное измерение".

Новую коалицию поддерживает 60 процентов избирателей Вильянди.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

вильянди


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