Саакашвили призвал не прекращать протест у стен Рады еще две недели

Вече на площади Конституции в Киеве под стенами Верховной Рады, созванное на воскресенье экс-президентом Грузии, лидером партии "Рух новых сил" Михаилом Саакашвили, завершилось, но акция у здания Верховной Рады продолжается.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", вече, на которое собрались несколько сотен человек, началось с почти часовой задержкой и в итоге продлилось около трех часов. Ближе к завершению количество участников вече существенно сократилось по сравнению с началом мероприятия.

В ходе вече с установленной на площади сцены выступили Саакашвили, народные депутаты Сергей Лещенко и Юрий Деревянко, ряд общественных активистов.

Саакашвили в своем выступлении со сцены сообщил, что акция под парламентом продолжится минимум до следующей пленарной недели (согласно календарному плану парламента - 7 ноября). По его словам, в течение следующих двух недель на площади Конституции будут проходить семинары, дискуссии и общение между участниками протестной акции.

Политик также сообщил, что намерен посетить ряд украинских городов с тем, чтобы донести свое видение происходящего в стране и предложения по улучшению ситуации.

В настоящее время в Мариинском парке возле площади Конституции разбиты около 30 больших армейских палаток, установленных для нужд участников акции ее организаторами.