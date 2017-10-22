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Центристы о возможной коалиции: при перевесе лишь в один голос трудно управлять городом ({{commentsTotal}})

Выборы
Выборы

Эксперты "Актуальной камеры+" подвели итоги муниципальных выборов и порассуждали на тему возможной правящей коалиции в Таллинне.

Прошедшие в Эстонии муниципальные выборы дали ответ на несколько вопросов. По крайней мере, в Таллинне. Центристы снова одержали победу. Правда, уже не столь убедительную как раньше.

Вместо 46 мандатов, которые были завоеваны в 2013-м, они получили 40 из 79. А это значит, что впереди замаячила возможная коалиция. Первыми, с кем решили встретиться центристы, были консерваторы. Впрочем, все больше экспертов указывают на то, что в столице ожидается другой союз - коалиция центристов и социал-демократов. У последних в активе девять мандатов в столичном горсобрании.

"Мы никогда бы не заключили договор с политическими силами, которые как-то делят людей на две категории. Для меня лично очень трудно представить сотрудничество с реформистами и EKRE. Во время предвыборной кампании они сделали ставку на национальный аспект. Это было все очень грязным, агрессивным, пугающим людей. Но с остальными силами можно договариваться. Ясно, что при перевесе лишь в один голос трудно управлять городом", - говорит Раймонд Кальюлайд (Центристская партия).

Ладынская: IRL в коалицию с центристами не пойдет

Ольга Иванова, которая баллотировалась по списку не попавшего в горсобрание Избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", уверена, что коалиционными партнерами центристов будут соцдемы.

"Еще в прошлом году достаточно уверенные слухи ходили, что именно соцдемов рассматривают в качестве основного коалиционного партнера", - утверждает Иванова.

Однако представитель Социал-демократической партии Райнер Вакра называет подобную коалицию чудом. "Если даже оно и пройдет, то все будет протекать со скрипом. В Таллинне дерево центристов уже пустило корни и склонилось к земле. Выпрямить его за сутки будет очень тяжело", - отмечает Вакра.

По словам Виктории Ладынской, ее партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL), в коалицию с центристами не пойдет. "Но в любом случае я считаю, что им невыгодно остаться единолично у власти, потому что моя любимая фраза: "Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно", - говорит Ладынская.

Последний раз коалиция между центристами и соцдемами родилась в столице восемь лет назад. Правда, потом благополучно развалилась.

"Ситуации немного похожи. Но у соцдемов теперь есть опыт. И у центристов, кстати, тоже есть этот опыт. Исходя из него они будут стараться снова не набить шишки в этом сотрудничестве. Они как-то будут обходить подводные камни, на которые наскочила коалиция тогда", - рассуждает политический обозреватель rus.err.ee Виктор Сольц.

Кальюлайд: роль Сависаара в большой политике уже не та

Второй важный вопрос, которой решался на местных выборах, - будущее экс-председателя центристов Эдгара Сависаара, который пошел на выборы в отдельном списке и набрал в Ласнамяэ немногим более 3500 голосов.

"Роль Эдгара Сависаара в большой политике уже не та, что многие годы назад. На этих выборах избиратели решили, что отдельный, конкурирующий с партией список был ненужным. Это был непонятный ход для избирателей", - говорит Кальюлайд.

"Центристы провернули замечательную комбинацию под условным названием "Как решить проблему Сависаара" (как эту проблему решить) и вышли из этой ситуации с наименьшими потерями. Пусть многие и говорят, что они что-то потеряли, проиграли. Но мне кажется, что они выжали максимум из этой ситуации, при этом мастерски использовав свои пропагандистские СМИ. Для них это до сих пор является важнейшим из искусств в предвыборной кампании", - анализирует Сольц.

"Первым номером в Ласнамяэ был грамотно поставлен Михаил Кылварт. Потом туда для усиления был отправлен главред "Столицы" Александр Чаплыгин. И этот момент, на мой взгляд, стал поворотным. Именно Кылварт контролирует сейчас пропагандистскую машину центристов, главным винтиком в которой является Чаплыгин", - добавляет журналист.

Иванова: через четыре года результат Центристской партии будет еще хуже

И если сам Сависаар сумел-таки пробиться в горсобрание, получив личный мандат, то Союз Сависаара и "Делового Таллинна" остался не у дел. А экс-центристка и бывшая старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова смогла набрать в крупнейшем районе столицы лишь 569 голосов.

"С нашей стороны было достаточно много ошибок. У нас довольно масштабная предвыборная кампания была организована в кратчайшие сроки. Но, наверное, мы не сумели донести до каждого избирателя свою программу. Мы считаем, что центристы не защищают интересы избирателей. Но избиратель решил иначе и дал им большой кредит доверия", - отмечает Иванова.

По мнению Ивановой, говорить о том, что центристы победили, - сложно. "Они потеряли шесть мандатов. Кроме того, упала явка. Это о многом говорит! И мы понимаем, что через четыре года результат, скорее всего, будет еще хуже", - продолжает исключенный из Центристской партии депутат Рийгикогу.

Кивиряхк: Кылварт успешно заменил Сависаара в Ласнамяэ

Вице-мэр Михаил Кылварт установил личный рекорд, набрав в Ласнамяэ почти 25 тысяч голосов.

"В Ласнамяэ он занял место Сависаара. Но, думаю, такой же результат получила бы и Яна Тоом. На хороший результат в Ласнамяэ влияет и специфика округа, где избиратели всегда в подавляющем большинстве поддерживают центристов. Так вряд ли это только личная заслуга Кылварта. Если бы он баллотировался в другом районе, то такого результата, конечно, не получил бы", - считает социолог Юхан Кивиряхк.

Сольц: IRL еще рано в морг везти

Еще одна тема, которой уделяли много внимания перед местными выборами - судьба партии IRL, которой прочили провал и забвение.

"Оказалось, что рановато еще в морг эту партию везти. Она еще немного побарахтается, а может даже и выплывет. Отечественникам удалось преодолеть пятипроцентный барьер в Таллинне, а в общем по Эстонии даже опередить EKRE", - отмечает Сольц.

Однако в битве за Таллинн консерваторы все-таки опередили IRL, получив на один мандат больше: шесть против пяти.

ольга ивановарайнер вакрамихаил кылвартвиктория ладынскаяраймонд кальюлайдалександр чаплыгинюхан кивиряхк


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