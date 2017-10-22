Два человека, которых удерживал преступник, освобождены, они не пострадали. Сам подозреваемый был ранен и отправлен в больницу, передает "Интерфакс".

Около 18:30 по местному времени в экстренные службы города поступил звонок о том, что мужчина с ружьем вошел в здание боулинг-клуба на территории парка развлечений "Бермуда-парк". Сколько людей в этот момент находилось в здании, неизвестно. Судя по всему, оба заложника были сотрудниками боулинг-клуба.

Полиция подчеркивает, что не считает инцидент террористической атакой.