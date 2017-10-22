Вооруженный мужчина захватил заложников в городе Нанитон в центральной части Англии, сообщает телеканал Sky News. В полиции заявили, что инцидент не связан с терроризмом.

По словам очевидцев, захват заложников произошел в здании боулинг-клуба. Сколько людей на тот момент находились внутри, неизвестно. По предварительным данным, злоумышленник вооружен ружьем, передает "Интерфакс".

Свидетели произошедшего рассказывают, что мужчина в боулинге удерживает как минимум двух человек.

На месте происшествия работают несколько десятков сотрудников полиции.

"Офицеры полиции в настоящий момент занимаются инцидентом, происходящим в "Бермуда-парке" в Нанитоне, и подтверждают, что этот инцидент не связан с какими-либо террористическими действиями", - сказано в заявлении полиции графства Уорикшир.