На берег Лохусалу выбросило килограммы похожего на наркотик вещества

Большое количество предположительно наркотического вещества обнаружено на побережье залива Лохусалу, берег три дня прочесывали полсотни полицейских. В данный момент вещество находится на экспертизе и до получения ее результатов дополнительные детали власти не раскрывают.

Количество предположительно наркотического вещества исчисляется килограммами. Упаковки вещества были разбросаны по территории протяженностью более десяти километров, передает "Актуальная камера".

"Это один из самых больших участков северного побережья, на котором мы проводили поиски. Мы использовали полицейские корабли, вертолеты и, конечно, людей", - говорит руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры полиции Райт Пикаро.

По словам Пикаро, полиция сейчас ожидает ответов от заграничных коллег, которые могут помочь расследованию понять, как вещество попало на эстонский берег.

В заливе Лохусалу каждый день проходит много различных судов. Также основная задача полиции сейчас узнать, действительно ли речь идёт о наркотическом веществе.

"Исследование вещества проводится в ускоренном порядке, хотя экспертиза может длиться еще несколько недель. Но у нас уже есть основная версия и ожидание результатов экспертизы не остановит наше расследование", - продолжает Пикаро.

Если экспертиза подтвердит,что было найдено именно наркотическое вещество, то эта находка сильно повлияет на наркостатистику нашей страны, поскольку речь идёт о действительно внушительном объеме вещества.