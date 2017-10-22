rus.err.ee

На побережье залива Лохусалу местные жители нашли пакеты с подозрительным веществом ({{commentsTotal}})

Эстония
Таисия Дмитриева
Эстония

Большое количество предположительно наркотического вещества обнаружено на побережье залива Лохусалу, берег три дня прочесывали полсотни полицейских. В данный момент вещество находится на экспертизе и до получения ее результатов дополнительные детали власти не раскрывают.

Количество предположительно наркотического вещества исчисляется килограммами. Упаковки вещества были разбросаны по территории протяженностью более десяти километров, передает "Актуальная камера".

"Это один из самых больших участков северного побережья, на котором мы проводили поиски. Мы использовали полицейские корабли, вертолеты и, конечно, людей", - говорит руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры полиции Райт Пикаро.

По словам Пикаро, полиция сейчас ожидает ответов от заграничных коллег, которые могут помочь расследованию понять, как вещество попало на эстонский берег.

В заливе Лохусалу каждый день проходит много различных судов. Также основная задача полиции сейчас узнать, действительно ли речь идёт о наркотическом веществе.

"Исследование вещества проводится в ускоренном порядке, хотя экспертиза может длиться еще несколько недель. Но у нас уже есть основная версия и ожидание результатов экспертизы не остановит наше расследование", - продолжает Пикаро.

Если экспертиза подтвердит,что было найдено именно наркотическое вещество, то эта находка сильно повлияет на наркостатистику нашей страны, поскольку речь идёт о действительно внушительном объеме вещества.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Вильянди

Реформисты, IRL и центристы в Вильянди подписали коалиционный договор

В воскресенье, 22 октября, в Вильяндиской ратуше представители Партии реформ, Союза Отечества и Res Publica (IRL) и Центристской партии подписали коалиционное соглашение, которое ставит общие цели на следующие четыре года.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иностранные рабочие страдают от нечистых на руку посредников.

"Инсайт" раскрыл подробности бизнеса на украинцах-строителях в Эстонии

Сомнительные контракты, безумные штрафы, унижение и безысходность – для многих украинских рабочих, приехавших в Эстонию, это реальность. В программу "Инсайт" обратилось четверо строителей, пострадавших от нечистого на руку посредника. В Эстонии могут быть еще сотни людей, которые недополучают деньги за ежедневный тяжкий многочасовой труд.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Артур Тооман и Игорь Копытин.

Игорь Копытин: я не буду извиняться перед русскоязычными избирателями центристов

Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.

ЭКОНОМИКА
20.10

Эстония намерена усилить борьбу с загрязнением, подорожает вывоз несортированного мусора

20.10

"Руслайн" приостанавливает все полеты на линии Таллинн-Петербург до весны 2018 года

20.10

Viking Line заказала в Китае новое круизное судно за 194 млн евро

19.10

Международные эксперты: Таллиннскому порту нужен круизный терминал

19.10

ФОТО: вместо бывшего Norde Centrum в Таллинне открыли торговый центр Nautica

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
LIVE 23 октября в 21:30
На титул лучшего футболиста 2017 года претендуют Месси, Роналду и Неймар.

Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
22:00

Эксперты: конкуренты центристов не слишком умело работают с русскоязычными избирателями

21:33

Центристы о возможной коалиции: при перевесе лишь в один голос трудно управлять городом

21:12

Нарвский музей приглашает школьников во время каникул узнать тайны египетских пирамид

20:59

На побережье залива Лохусалу местные жители нашли пакеты с подозрительным веществом

20:56

Нарвские хоккеисты проиграли все три матча на Континентальном кубке

20:47

"Актуальная камера +" 22.10.2017 (20:00)

20:18

Вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе в Англии Обновлено

18:35

Саакашвили призвал не прекращать протест у стен Рады еще две недели

18:00

"Таллиннский меч": эстонские шпажистки обыграли Россию и заняли пятое место Обновлено

17:21

Реформисты, IRL и центристы в Вильянди подписали коалиционный договор

16:09

Глава ВОЗ отказался от назначения президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли

15:44

Смена власти в Раквере: на главную площадь вернут обычную рождественскую ель

15:09

"Читательский четверг": антрополог Полина Черкасова расскажет о работе сказочника

14:30

Истребители НАТО продолжат тренировки в небе над Эстонией

Полезно знать

Топ читаемости
21.10

Изъятая из семьи российских граждан в Таллинне девочка уехала с матерью в Москву

20.10

ВИДЕО: так будет выглядеть улица Гонсиори после реконструкции

21.10

Примерно 500 нарвитян не смогут отдохнуть в Египте до конца нынешнего года

20.10

Решение Египта не выдавать визы серопаспортникам сорвет отпуск сотням жителей Эстонии

15:44

Смена власти в Раквере: на главную площадь вернут обычную рождественскую ель

21.10

Обвинившая Рыйваса в домогательствах девушка не отказывается от своей версии событий

20.10

Не все самоуправления Ида-Вирумаа согласны на создание единого центра общественного транспорта

21.10

Минимальная зарплата со следующего года может вырасти до 500 евро

21.10

Нарвские центристы не планируют коалицию с "Нашей Нарвой"

20.10

Второй погранпереход в Нарве заработает с 1 ноября

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
14:09

Фонд интеграции ищет организации для проведения языковых кафе в 2018 году

21.10

Сегодня последний срок подачи заявок в Таллиннское молодежное горсобрание

21.10

В Нарве пройдет лекция на тему безопасности в быту

21.10

Защитники животных: проверьте условия содержания собаки на улице

20.10

Требования к здоровью призывников смягчат

20.10

Маардуские центристы не будут сотрудничать с избирательным союзом Сависаара

20.10

Жаждущую единовластия в Нарве Центристскую партию раздирают внутренние противоречия

20.10

Департамент предостерегает от покупок на портале palmtek.ee

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: