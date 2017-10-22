"Актуальная камера +" 22.10.2017 (20:00)

В воскресенье, 22 октября, в Вильяндиской ратуше представители Партии реформ, Союза Отечества и Res Publica (IRL) и Центристской партии подписали коалиционное соглашение, которое ставит общие цели на следующие четыре года.
Сомнительные контракты, безумные штрафы, унижение и безысходность – для многих украинских рабочих, приехавших в Эстонию, это реальность. В программу "Инсайт" обратилось четверо строителей, пострадавших от нечистого на руку посредника. В Эстонии могут быть еще сотни людей, которые недополучают деньги за ежедневный тяжкий многочасовой труд.
Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.
В четверг, 26 октября, в 17:30, в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской Центральной библиотеки (ул. Лийвалайа, 40) Полина Черкасова выступит с лекцией "Профессия - сказочник".
Потенциальная независимость Каталонии