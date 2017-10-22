Нарвские хоккеисты проиграли все три матча на Континентальном кубке

Нарвская команда "Паэмурру" в своем последнем матче на Континентальном кубке по хоккею дала бой латвийскому "Курбадсу", проиграв со счетом 1:2. На турнире в Риге нарвитяне потерпели три поражения.

В поединке с обеспечившим себе выход в следующий раунд "Курбадсом" нарвитяне забили первыми - уже на пятой минуте отличился Александр Кузнецов. Однако, забив по шайбе во втором и третьем периодах, хозяева переломили ход поединка.

Чемпион Эстонии начал выступление в турнире со второго раунда. В следующий раунд прошел только победитель группы - "Курбадс", выигравший все три матча.

Второе место занял польский "Тыхы", а третье - украинский "Донбасс".

Напомним, что "Паэмурру" проиграл как "Донбассу" (2:4), так и "Тыхы" - 0:11.

"Паэмурру" стал первым участником Континентального кубка от Эстонии за последние четыре года.