Нарвский музей приглашает школьников во время каникул узнать тайны египетских пирамид

Разнообразить осенние каникулы, которые начнутся в понедельник, предложили сотрудники Нарвского замка. Музей разработал программу экскурсий и мастер-классов, которые будут проходить в залах музейных экспозиций.

Школьники узнают историю знаменитой Кренгольмской мануфактуры, услышат легенду о юном монахе Олафе и окунутся в атмосферу Средневековья, узнают, почему и зачем построили крепость Ивангород на противоположном берегу реки, передает "Актуальная камера".

"Конечно, детям нравится посещать замок. Это такое интересное, необычное, старинное здание с тайными лестницами, множеством переходов. Кроме того, мы предлагаем занятия, которые носят не только развлекательный характер. Мы даем детям и исторические знания", - рассказывает руководитель программ Нарвского музея Яна Иванова.

В замке ежегодно проходит музейный фестиваль, различные музеи Эстонии привозят свои выставки, и, пользуясь такой возможностью, сотрудники музея знакомят маленьких посетителей с экспозициями, гостящими в замке. В этом году школьники познакомятся с историей и традициями острова Пакри, а также узнают тайны египетских пирамид.

Каждая экскурсия организована таким образом, что после рассказов юные посетители смогут заняться творчеством и изготовить на память сувенир по тематике встречи.