Эксперты: конкуренты центристов не слишком умело работают с русскоязычными избирателями

Русская карта - излюбленный прием многих политических сил на выборах. В Таллинне она разыгрывалась в Ласнамяэ, где убедительную победу одержали центристы. "Актуальная камера +" выясняла, почему русскоязычный избиратель не видит альтернативы.

Победа Центристской партии в Таллинне получилась не столь убедительной, как четыре года назад, но свою цель политическая сила выполнила, вновь получив большинство мест в горсобрании. А успех в сражении был достигнут благодаря избирателям из Ласнамяэ, где проживает преимущественно русскоязычное население.

Если по данным избиркома, в крупнейшем районе Таллинна центристов поддержали около 70%, то результаты небольшого уличного опроса, проведенного съемочной группой "АК+" на улицах Ласнамяэ, свидетельствуют о еще более высокой популярности Центристской партии.

Почему же местные избиратели предпочитают в основном центристов? Почему никто из других партий не может предложить им какое-то свое решение"?

Тооман: Чтобы забраться на гору, надо карабкаться

Политический обозреватель портала rus.err.ee, много лет проживающий в Ласнамяэ журналист Артур Тооман считает, что попыток завоевать доверие избирателей со стороны других политических сил было недостаточно.

"Центристы могут предъявить действительно реальные дела, поскольку они у власти в Таллинне находятся больше 15 лет, поэтому другим нужно что-то невероятное и прилагать усилий в разы больше, чтобы добиться успеха на выборах. Не бывает так, чтобы ты поговорил чуть-чуть, и тебе подарили место в горсобрание. Чтобы забраться на гору, надо карабкаться. А оппозиция не карабкается", - резюмирует Тооман.

Определенные недоработки других партий видит и глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

"Какая-то часть правды в этом есть. Каналы, по которым можно дойти до русскоязычного населения, другие, чем те, по которым можно дойти до эстоноязычных жителей. Например, на ПБК во время предвыборной кампании шла очень агрессивная центристская реклама", - отмечает Кяосаар.

С тем, что за короткий период невозможно добиться успеха на чужом - в данном случае русско-центристском поле - соглашается и Тооман.

"Если лишь за полтора месяца до выборов вдруг решиться завоевать русских избирателей, то ничего не получится", - подчеркивает журналист.

Историк и педагог Игорь Копытин, четыре года назад сам без успеха пробовавший силы в муниципальной политике - соцдемы тогда заявили его в качестве своего кандидата на пост старейшины Ласнамяэ - после выборов опубликовал эмоциональный комментарий на своей странице в Facebook.

"Я думаю, вопрос в самом электорате. Малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, наследники советского прошлого - так можно охарактеризовать местную русскоязычную общину", - написал Копытин.

Через несколько дней, выступая в интернет-передаче портала rus.err.ee, свой тон Копытин немного смягчил.

"Русскоязычное население Ласнамяэ, которое поддержало центристов, - это масса, но этой массой их сделали центристы. Основной посыл моего поста заключался в том, что центристы разговаривают с русскоязычными жителями с позиции господ, как господин с чернью", - заявил Копытин.

Кяосаар: русские или эстонские корни искать не так уж важно

Мнение Копытина, конечно, спорное, но на результаты выборов никак не влияет. А они говорят о том, что самым популярным политиком является центрист Михаил Кылварт, который получил 24 668 голосов. И в основном - это голоса русскоязычных избирателей.

Интересно, что если до выборов Кылварта СМИ рассматривали как русского политика, то теперь некоторые из них выяснили, что он, оказывается, на одну половину кореец, а на вторую - эстонец. Так может, интеграция все-таки работает?

"Ха-ха-ха, ну слава богу, значит, все-таки работает. Но я думаю, что корни искать не так уж важно, потому что найти чистого эстонца или русского - это все же сложновато", - говорит Кяосаар.