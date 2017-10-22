rus.err.ee

Эксперты: конкуренты центристов не слишком умело работают с русскоязычными избирателями ({{commentsTotal}})

Выборы
Сергей Михайлов
Выборы

Русская карта - излюбленный прием многих политических сил на выборах. В Таллинне она разыгрывалась в Ласнамяэ, где убедительную победу одержали центристы. "Актуальная камера +" выясняла, почему русскоязычный избиратель не видит альтернативы.

Победа Центристской партии в Таллинне получилась не столь убедительной, как четыре года назад, но свою цель политическая сила выполнила, вновь получив большинство мест в горсобрании. А успех в сражении был достигнут благодаря избирателям из Ласнамяэ, где проживает преимущественно русскоязычное население.

Если по данным избиркома, в крупнейшем районе Таллинна центристов поддержали около 70%, то результаты небольшого уличного опроса, проведенного съемочной группой "АК+" на улицах Ласнамяэ, свидетельствуют о еще более высокой популярности Центристской партии.

Почему же местные избиратели предпочитают в основном центристов? Почему никто из других партий не может предложить им какое-то свое решение"?

Тооман: Чтобы забраться на гору, надо карабкаться

Политический обозреватель портала rus.err.ee, много лет проживающий в Ласнамяэ журналист Артур Тооман считает, что попыток завоевать доверие избирателей со стороны других политических сил было недостаточно.

"Центристы могут предъявить действительно реальные дела, поскольку они у власти в Таллинне находятся больше 15 лет, поэтому другим нужно что-то невероятное и прилагать усилий в разы больше, чтобы добиться успеха на выборах. Не бывает так, чтобы ты поговорил чуть-чуть, и тебе подарили место в горсобрание. Чтобы забраться на гору, надо карабкаться. А оппозиция не карабкается", - резюмирует Тооман.

Определенные недоработки других партий видит и глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

"Какая-то часть правды в этом есть. Каналы, по которым можно дойти до русскоязычного населения, другие, чем те, по которым можно дойти до эстоноязычных жителей. Например, на ПБК во время предвыборной кампании шла очень агрессивная центристская реклама", - отмечает Кяосаар.

С тем, что за короткий период невозможно добиться успеха на чужом - в данном случае русско-центристском поле - соглашается и Тооман.

"Если лишь за полтора месяца до выборов вдруг решиться завоевать русских избирателей, то ничего не получится", - подчеркивает журналист.

Историк и педагог Игорь Копытин, четыре года назад сам без успеха пробовавший силы в муниципальной политике - соцдемы тогда заявили его в качестве своего кандидата на пост старейшины Ласнамяэ - после выборов опубликовал эмоциональный комментарий на своей странице в Facebook.

"Я думаю, вопрос в самом электорате. Малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, наследники советского прошлого - так можно охарактеризовать местную русскоязычную общину", - написал Копытин.

Через несколько дней, выступая в интернет-передаче портала rus.err.ee, свой тон Копытин немного смягчил.

"Русскоязычное население Ласнамяэ, которое поддержало центристов, - это масса, но этой массой их сделали центристы. Основной посыл моего поста заключался в том, что центристы разговаривают с русскоязычными жителями с позиции господ, как господин с чернью", - заявил Копытин.

Кяосаар: русские или эстонские корни искать не так уж важно

Мнение Копытина, конечно, спорное, но на результаты выборов никак не влияет. А они говорят о том, что самым популярным политиком является центрист Михаил Кылварт, который получил 24 668 голосов. И в основном - это голоса русскоязычных избирателей.

Интересно, что если до выборов Кылварта СМИ рассматривали как русского политика, то теперь некоторые из них выяснили, что он, оказывается, на одну половину кореец, а на вторую - эстонец. Так может, интеграция все-таки работает?

"Ха-ха-ха, ну слава богу, значит, все-таки работает. Но я думаю, что корни искать не так уж важно, потому что найти чистого эстонца или русского - это все же сложновато", - говорит Кяосаар. 

Редактор: Виктор Сольц

игорь копытинартур тооманирене кяосааррусская карта


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Вильянди

Реформисты, IRL и центристы в Вильянди подписали коалиционный договор

В воскресенье, 22 октября, в Вильяндиской ратуше представители Партии реформ, Союза Отечества и Res Publica (IRL) и Центристской партии подписали коалиционное соглашение, которое ставит общие цели на следующие четыре года.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иностранные рабочие страдают от нечистых на руку посредников.

"Инсайт" раскрыл подробности бизнеса на украинцах-строителях в Эстонии

Сомнительные контракты, безумные штрафы, унижение и безысходность – для многих украинских рабочих, приехавших в Эстонию, это реальность. В программу "Инсайт" обратилось четверо строителей, пострадавших от нечистого на руку посредника. В Эстонии могут быть еще сотни людей, которые недополучают деньги за ежедневный тяжкий многочасовой труд.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Артур Тооман и Игорь Копытин.

Игорь Копытин: я не буду извиняться перед русскоязычными избирателями центристов

Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.

ЭКОНОМИКА
20.10

Эстония намерена усилить борьбу с загрязнением, подорожает вывоз несортированного мусора

20.10

"Руслайн" приостанавливает все полеты на линии Таллинн-Петербург до весны 2018 года

20.10

Viking Line заказала в Китае новое круизное судно за 194 млн евро

19.10

Международные эксперты: Таллиннскому порту нужен круизный терминал

19.10

ФОТО: вместо бывшего Norde Centrum в Таллинне открыли торговый центр Nautica

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Подборка видео
последние новости
22:00

Эксперты: конкуренты центристов не слишком умело работают с русскоязычными избирателями

21:33

Центристы о возможной коалиции: при перевесе лишь в один голос трудно управлять городом

21:12

Нарвский музей приглашает школьников во время каникул узнать тайны египетских пирамид

20:59

На побережье залива Лохусалу местные жители нашли пакеты с подозрительным веществом

20:56

Нарвские хоккеисты проиграли все три матча на Континентальном кубке

20:47

"Актуальная камера +" 22.10.2017 (20:00)

20:18

Вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе в Англии Обновлено

18:35

Саакашвили призвал не прекращать протест у стен Рады еще две недели

18:00

"Таллиннский меч": эстонские шпажистки обыграли Россию и заняли пятое место Обновлено

17:21

Реформисты, IRL и центристы в Вильянди подписали коалиционный договор

16:09

Глава ВОЗ отказался от назначения президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли

15:44

Смена власти в Раквере: на главную площадь вернут обычную рождественскую ель

15:09

"Читательский четверг": антрополог Полина Черкасова расскажет о работе сказочника

14:30

Истребители НАТО продолжат тренировки в небе над Эстонией

актуальная камера
топ читаемости
21.10

Изъятая из семьи российских граждан в Таллинне девочка уехала с матерью в Москву

20.10

ВИДЕО: так будет выглядеть улица Гонсиори после реконструкции

21.10

Примерно 500 нарвитян не смогут отдохнуть в Египте до конца нынешнего года

20.10

Решение Египта не выдавать визы серопаспортникам сорвет отпуск сотням жителей Эстонии

15:44

Смена власти в Раквере: на главную площадь вернут обычную рождественскую ель

21.10

Обвинившая Рыйваса в домогательствах девушка не отказывается от своей версии событий

20.10

Не все самоуправления Ида-Вирумаа согласны на создание единого центра общественного транспорта

21.10

Минимальная зарплата со следующего года может вырасти до 500 евро

21.10

Нарвские центристы не планируют коалицию с "Нашей Нарвой"

20.10

Второй погранпереход в Нарве заработает с 1 ноября

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: