PX Band - это настоящие и духовные родственники

Музыкальной группе PX Band в октябре этого года исполнилось 20 лет. Через группу, которая, по словам исполнителей, играет в разных стилях, прошло немало русскоязычных музыкантов Эстонии. Для многих она стала семьей в прямом и переносном смысле.

Солисту и основатель PX Band Руслану 40 лет. Для него группа - это основное место работы, передает "Актуальная камера +".

Доход Руслану PX приносит музыка и все, что с ней связано. "Корпоративы, всякие свадьбы, звук делаю, работаю учителем в школе - преподаю игру на гитаре. Я ведь по профессии гитарист", - говорит Руслан.

Группа была создана Русланом в 1997 году, когда, как он говорит, ему надоело играть рок и он решил играть эйсид-джаз.

Юрий "Юрбан" Новиков с самого основания группы сидит за ударными. Он играет и в других коллективах, а также привозит в Эстонию российских музыкантов.

"Мы с Русланом дружили и когда он решил собрать новую группу, то он позвал меня, и я пришел. Собрались мы в 1997-м, а только осенью 1998-го сыграли первый концерт", - вспоминает Новиков.

В течение двух десятков лет в группе играли разные люди, но практически всегда присутствовал женский вокал.

Вокалистке PX Band Дане Гребенюк 33 года. Она тоже занимается исключительно творчеством.

"В коллективе я уже с 2005 года. До этого я занималась вокалом, пела разные песни", - говорит Гребенюк.

Дан Ротарь, работающий в новостной службе "Радио 4", играет на басе в PX Band уже пять лет.

"Это семья в первую очередь, потому что мы все родственники и я не воспринимаю это как что-то отдельное от своей жизни. Это естественное продолжение моего бытия. Руслан - мой шурин, Юрбан - мой кум, а Дана поет, то есть духовный родственник и почти тезка", - рассказывает Ротарь.

За двадцать лет группа записала с десяток музыкальных альбомов. Лучше всего за ребят говорит их творчество, которое можно услышать на их юбилейном концерте, который состоится через неделю в одном из таллиннских клубов.