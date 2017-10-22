Рекомендации "АК+": куда пойти с 23 по 29 октября ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 22 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
24 октября в Нарвской центральной библиотеке откроется выставка "Самые красивые книги Финляндии".
26 Октября Русский театр приглашает на "Встречи с Тарковским".
А до 12 ноября в Тартуском доме искусств открыта выставка фотохудожника Тани Муравской "Герой".
Редактор: Виктор Сольц