В понедельник без существенных осадков, +2..+6

Над севером Скандинавии усиливается антициклон и распространяется на юго-восток.

Ночью небольшая или переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки и образуется туман. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с, на островах до 11 м/с. Температура воздуха -5..+1, на побережье до +5°C.

Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-10 м/с, на побережье и островах порывы 13 м/с. Температура воздуха 2..6°C.