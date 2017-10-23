Контавейт и Канепи улучшили свои позиции в рейтинге WTA ({{commentsTotal}})
Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - улучшили свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 23 октября, Контавейт поднялась с 35-го на 34-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи переместилась с 109-й на 105ю строчку.
Первую строчку в рейтинге сохранила румынка Симона Халеп, на втором месте осталась испанка Гарбинье Мугуруса. Третью позицию удержала представительница Чехии Каролина Плишкова.
Редактор: Сергей Михайлов