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Контавейт и Канепи улучшили свои позиции в рейтинге WTA ({{commentsTotal}})

Спорт
Последние несколько месяцев Анетт Контавейт не хватает стабильности.
Последние несколько месяцев Анетт Контавейт не хватает стабильности. Автор: AP/Scanpix
Спорт

Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - улучшили свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 23 октября, Контавейт поднялась с 35-го на 34-е место.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи переместилась с 109-й на 105ю строчку.

Первую строчку в рейтинге сохранила румынка Симона Халеп, на втором месте осталась испанка Гарбинье Мугуруса. Третью позицию удержала представительница Чехии Каролина Плишкова.

Редактор: Сергей Михайлов

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