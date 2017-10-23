Контавейт и Канепи улучшили свои позиции в рейтинге WTA

Сомнительные контракты, безумные штрафы, унижение и безысходность – для многих украинских рабочих, приехавших в Эстонию, это реальность. В программу "Инсайт" обратилось четверо строителей, пострадавших от нечистого на руку посредника. В Эстонии могут быть еще сотни людей, которые недополучают деньги за ежедневный тяжкий многочасовой труд.