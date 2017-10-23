Президентские выборы в Словении продолжатся во втором туре

Борьба за пост президента Словении продолжится во втором туре. Ни один из кандидатов на президентских выборах в Словении не смог набрать необходимое количество голосов для победы в первом туре.

Об этом в понедельник, 23 октября, сообщило агентство ТАСС.

На момент подсчета 99,90% голосов за главу государства Борута Пахора, считавшимся фаворитом по данным соцопросов, отдали свой голос 47,07% избирателей. Бывший комедийный актер, ныне мэр города Камник Марьян Шарец получил 24,97%.

Остальные кандидаты завершают борьбу за пост президента со следующими результатами: Романа Томц (13,74%), Людмила Новак (7,15%), Андрей Шишко (2,22%), Борис Попович (1,79%), Майя Маковец Бренчич (1,72%), Сузана Лара Краусе (0,77%), Ангельца Ликович (0,58%).

Пахор уже выступил с обращением к своим соратникам, подчеркнув, в частности, низкую явку избирателей. "Я хотел бы, чтобы на выборах было больше людей. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал меня в первом раунде. Я думаю, что я выиграю, но мне придется много работать, я буду направлять всю свою энергию, чтобы убедить людей", - сказал Пахор.

Соперником Пахора во втором раунде станет Марьян Шарец. "Видимо, будет второй круг, и я этому весьма рад. Это еще один шанс на успех", - заявил Шарец.

Как ранее писал rus.err.ee, президент в Словении избирается путем всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании на пять лет, но не более чем на два срока подряд. Избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство. Если ни один из участников выборов не получит такую поддержку в первом туре, проводится второй тур среди двух претендентов, набравших наибольшее количество голосов.