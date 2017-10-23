Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Нарва"

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали поздно вечером в воскресенье в ДТП с автобусом на автодороге "Нарва" (А-180), соединяющей Санкт-Петербург с Эстонией.

Инцидент произошел на 90-м километре трассы в Волосовском районе Ленинградской области, передает ТАСС.

"Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом Mercedes, совершил столкновение с автомобилем Ford, после чего оба транспортных средства улетели в кювет, - сказали в дорожной полиции. - В результате ДТП пострадали семь человек, водитель автобуса и шесть его пассажиров, в том числе ребенок".

Пострадавшие, по данным ГИБДД, получили травмы различной степени тяжести.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Волосовского района.

О причинах аварии пока не сообщается, так же как о влиянии погодных условий - вечером в воскресенье в Петербурге и Ленинградской области выпал первый снег.