Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Нарва" ({{commentsTotal}})
Семь человек, в том числе ребенок, пострадали поздно вечером в воскресенье в ДТП с автобусом на автодороге "Нарва" (А-180), соединяющей Санкт-Петербург с Эстонией.
Инцидент произошел на 90-м километре трассы в Волосовском районе Ленинградской области, передает ТАСС.
"Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом Mercedes, совершил столкновение с автомобилем Ford, после чего оба транспортных средства улетели в кювет, - сказали в дорожной полиции. - В результате ДТП пострадали семь человек, водитель автобуса и шесть его пассажиров, в том числе ребенок".
Пострадавшие, по данным ГИБДД, получили травмы различной степени тяжести.
Для ликвидации последствий аварии на место происшествия выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Волосовского района.
О причинах аварии пока не сообщается, так же как о влиянии погодных условий - вечером в воскресенье в Петербурге и Ленинградской области выпал первый снег.
Редактор: Сергей Михайлов