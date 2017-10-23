Семнадцать человек, в том числе несколько детей, пострадали поздно вечером в воскресенье в ДТП с автобусом на автодороге "Нарва" (А-180), соединяющей Санкт-Петербург с Эстонией.

Инцидент произошел на 90-м километре трассы в Волосовском районе Ленинградской области, передает ТАСС.

"Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом Mercedes, совершил столкновение с автомобилем Ford, после чего оба транспортных средства улетели в кювет", - сказали в дорожной полиции.

Если изначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали семь человек, то позднее, как передают российские СМИ, число пострадавших увеличилось до 17. Среди них трое несовершеннолетних.

Пострадавшие, по данным ГИБДД, получили травмы различной степени тяжести.

По информации портала 47news, автобус Mercedes, следуя по маршруту "Петербург - Кингисепп" выехал на встречную полосу для обгона и задел, двигающийся впереди в попутном направлении Ford Mondeo.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Волосовского района.

О причинах аварии пока не сообщается, так же как о влиянии погодных условий - вечером в воскресенье в Петербурге и Ленинградской области выпал первый снег.

Есть ли среди пострадавших жители Эстонии, выяснить пока не удалось.