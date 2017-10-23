В сентябре 2017 года закупочные цены на молоко в Эстонии выросли как в годовом, так и в месячном сравнении.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в сентябре средняя закупочная цена молока составила 339,65 евро за тонну. По сравнению с августом это на 3,1% больше.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко продолжают расти куда более стремительно. Так, в сентябре они увеличились на 45,7% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, когда стоимость тонны продукта составляла 233,02 евро.

Объем закупок молока в сентябре составил 63 400 тонн - на 3,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с августом в сентябре закупки молока снизились на 5,3%.

В сентябре 2017 года предприятия молочной промышленности произвели 8400 тонн питьевого молока, 2200 тонн сливок, полтонны масла, 3100 тонн ферментированного молока, 3500 тонн сыра и 1500 тонн творога.