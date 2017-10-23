В ноябре в Нарве пройдет международная молодежная конференция по СМИ. В течение двух дней участникам расскажут о производстве и восприятии информации. В числе экспертов на конференции выступят в том числе главред телеканала ETV+ Дарья Саар, руководитель русского Delfi Юлия Родина и корреспондент ERR в Москве Антон Алексеев.

Конференция, которая с 9 по 10 ноября состоится в Нарвском колледже Тартуского университета, проводится при поддержке Совета министров Северных Стран в Эстонии.

В течение двух дней конференции будут затронуты четыре главных темы: медиа и выборы; создание виртуального "Я": социальные медиа и молодежь; информационные войны и лживые новости; и медиа, молодежь и школа.

9 ноября в дискуссиях примут участие медиаэксперты из Эстонии и Скандинавии, среди которых Дарья Саар, Юлия Родина и Рауль Ребане (эстонский журналист и эксперт по коммуникациям).

На второй день конференции, 10 ноября, пройдут три рабочие группы для молодежи в которых каждый сможет опробовать себя в роли репортера или журналиста.

Александр Цукерман с ПБК расскажет молодежи о том, как брать интервью у посла, журналист портала Postimees Николай Караев будет учить участников писать мнение, а корреспондент ETV+ Артур Захаров поделится опытом журналистских расследований.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.