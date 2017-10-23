С 1 ноября местные самоуправления могут получить из госфонда KredEx до миллиона евро на строительство съемного жилья. Местные власти в Ида-Вирумаа не заинтересовались этой возможностью.

В начале нынешнего года министр предпринимательства Урве Пало сказала, что на встречах с руководителями ида-вируских самоуправлений она получила от них четкий сигнал: программу съемных домов можно бы начать с Ида-Вирумаа, сообщает "Северное побережье".

Теперь, когда в рамках программы можно уже подавать ходатайства, интереса со стороны Ида-Вирумаа не видно.

Советник по развитию Йыхвиского волостного управления Рейн Луузе сказал, что о государственном съемном жилье речь шла. "Но особого воодушевления у нас это не вызывает, если только новая власть не сделает это очень приоритетным".

В первом туре не планирует участвовать и Силламяэ. Мэр города Тынис Калберг сказал, что условия поддержки не отвечают потребностям города.

Не пишут ходатайство и в кабинете Нарвского горуправления, поскольку соответствующего политического заказа от горсобрания не поступало. "Мы ездили в Таллинн посмотреть муниципальные дома - довольно хорошая идея, но большого воодушевления они ни у кого не вызвали, - сказал мэр Нарвы Тармо Таммисте. - Но это не значит, что мы от этого отказались. У города могло бы иметься какое-то количество квартир для людей, кого мы хотим пригласить сюда на работу. Или для молодых семей, которые не хотят или не могут купить квартиру, но могли бы платить за аренду жилья. Об этом говорилось не раз, но ничего конкретного сейчас нет".

Министр Урве Пало ранее говорила, что она именно в Нарве видит потребность в съемных домах. "Тут появятся дом эстонского языка, госгимназии, сюда переедет Целевое учреждение интеграции. Вероятно, не всех людей удастся нанять на работу на месте. Департамент полиции и погранохраны тоже давно говорит, что ему нужны жилплощади".

Поддержку можно использовать для строительства съемных жилых помещений и ремонта имеющихся зданий. Цель - улучшить доступность съемного жилья мобильным работникам. Размер поддержки до 50% от общей стоимости проекта. В 2017 году можно ходатайствовать о поддержке до миллиона евро на одно местное самоуправление. Одно самоуправление может просить на все туры ходатайств в общем до 2,5 миллиона евро. Со следующего года можно ходатайствовать о поддержке для строительства жилья для малообеспеченных людей. Государство вложит в развитие съемного жилья в течение трех лет 60 миллионов евро.