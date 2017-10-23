Новым председателем горсобрания Маарду может стать вице-мэр Айлар Лира

Во вторник, 24 октября, городское собрание Маарду нового созыва соберется на свое первое заседание. Депутаты изберут нового председателя. Победившая на выборах Центристская партия собирается доверить этот пост Айлару Лира, который сейчас работает вице-мэром города по вопросам образования.

Об этом в понедельник, 23 октября, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал председатель маардуского округа Центристской партии, мэр Маарду Владимир Архипов.

По его словам, кандидатура Айлара Лиры была единогласно поддержана как правлением округа, так и фракцией центристов в горсобрании.

В январе 2016 года беспартийный Лира был избран на пост вице-мэра Маарду. Тогда он являлся кандидатом фракции Маардуского избирательного союза.

На прошедших 15 октября муниципальных выборах Айлар Лира баллотировался в Маардуское горсобрание по списку Центристской партии. Получил 85 голосов и напрямую прошел в состав законодательного органа.

Всего центристы получили в горсобрании 15 мандатов из 21.

На муниципальных выборах 2013 года в Маарду победил Маардуский избирательный союз под руководством Георгия Быстрова, в который в основном входили члены ОЛПЭ. В октябре 2015 года Быстров умер, и пост мэра занял Валев Кальд, но долго он у руля не продержался. И в апреле 2016-го к власти пришли центристы во главе с Архиповом. После этого большая часть депутатов, избиравшиеся как члены ОЛПЭ, сменили партийную принадлежность и стали центристами.