Латвия может продать airBaltic

Министерство сообщения Латвии сейчас рассматривает конкретные предложения по привлечению частного инвестора в национальную авиакомпанию airBaltic и не исключает возможности полной передачи предприятия в частные руки.

Министерство привлекло международную компанию Lazard Freres, которая выполнила объемную работу, пытаясь выяснить, кто мог бы стать потенциальным стратегическим партнером для airBaltic, сообщает lsm.lv

"Тут есть один нюанс: государству, оставаясь крупнейшим акционером, следует позаботиться о развитии компании. Чтобы компания развивалась, именно акционерам нужно в нее вкладываться. Но нам следует помнить о регулировании Евросоюза, которое гласит, что государственные инвестиции – это государственная поддержка. А она несовместима с развитием, поэтому нам нужен стратегический партнер, чтобы компания развивалась на рыночных принципах. Фактически государству затруднительно быть эффективным акционером. Законы не предусматривают тут тех возможностей инвестировать, какие имеются у частного акционера", - сказал госсекретарь министерства Каспар Озолиньш.

Стратегический партнер должен быть найдет до 3 ноября, постановил Кабинет министров. Проведена уже масса переговоров, не только с авиаперевозчиками, но и с инвестфондами.

По словам Озолиньша, имеется ряд "вполне конкретных" предложений, их изучают. Главное для Латвии – чтобы сохранилось авиасообщение аэропорта "Рига" с другими странами Балтии и чтобы он и далее оставался для airBaltic базовым аэропортом.

Нельзя допустить развития событий по сценарию соседей, где авиакомпании банкротились, "не сумев принять вовремя правильные решения о размещении инвестиций", подчеркнул Озолиньш. Он выразил надежду, что вскоре Минсообщения сможет определиться с предложением, которое подаст на стол правительству.