Рост рынка недвижимости скоро может остановиться

В своем еженедельном комментарии о ситуации на рынке недвижимости специалисты SEB банка утверждают, что пора готовиться к худшим временам. Рост количества разрешений на строительство указывает на его продолжающуюся активность, но несмотря на оптимистичные прогнозы экономического роста, некоторые из факторов, поддерживающих стабильность рынка, теряют своё влияние. Подробнее об этом рассказывает руководитель коммуникации дивизион маркетинга и коммуникаций SEB Юлия Пийльманн.