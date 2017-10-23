rus.err.ee

Рост рынка недвижимости скоро может остановиться ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

В своем еженедельном комментарии о ситуации на рынке недвижимости специалисты SEB банка утверждают, что пора готовиться к худшим временам. Рост количества разрешений на строительство указывает на его продолжающуюся активность, но несмотря на оптимистичные прогнозы экономического роста, некоторые из факторов, поддерживающих стабильность рынка, теряют своё влияние. Подробнее об этом рассказывает руководитель коммуникации дивизион маркетинга и коммуникаций SEB Юлия Пийльманн.



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rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Айлар Лира может возглавить законодательную власть в Маарду.

Новым председателем горсобрания Маарду может стать вице-мэр Айлар Лира

Во вторник, 24 октября, городское собрание Маарду нового созыва соберется на свое первое заседание. Депутаты изберут нового председателя. Победившая на выборах Центристская партия собирается доверить этот пост Айлару Лира, который сейчас работает вице-мэром города по вопросам образования.

ИДА-ВИРУМАА
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Иностранные рабочие страдают от нечистых на руку посредников.

"Инсайт" раскрыл подробности бизнеса на украинцах-строителях в Эстонии

Сомнительные контракты, безумные штрафы, унижение и безысходность – для многих украинских рабочих, приехавших в Эстонию, это реальность. В программу "Инсайт" обратилось четверо строителей, пострадавших от нечистого на руку посредника. В Эстонии могут быть еще сотни людей, которые недополучают деньги за ежедневный тяжкий многочасовой труд.

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Артур Тооман и Игорь Копытин.

Игорь Копытин: я не буду извиняться перед русскоязычными избирателями центристов

Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.

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Рекомендации "АК+": куда пойти с 23 по 29 октября

В воскресенье, 22 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

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