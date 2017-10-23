Новым тренером "Вапруса" станет Индрек Зелински

С 5 ноября новым главным тренером пярнуского "Вапруса" станет Индрек Зелински, который последний год возглавлял женскую сборную Эстонии по футболу.

Об этом в понедельник, 23 октября, сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить женскую сборную и игроков, с которыми в течение года у меня было действительно очень хорошее сотрудничество. Решение о новой работе было моим личным, оно не далось мне легко, но в итоге я ухожу в "Вапрус". Я хочу работать с игроками каждый день, а у клубного тренера для этого больше возможностей", - объяснил Индрек Зелински.

Женскую сборную Эстонии Зелински возглавил в сентябре прошлого года. Успехов под его руководством она не добилась.

В настоящее время ЭФС уже приступил к поискам нового наставника женской сборной Эстонии.

До 4 ноября главным тренером "Вапруса" останется Марко Лелов, который накануне объявил о своем решении уйти в отставку после завершения сезона.

"Осталось еще два матча, и я покину команду. Я отработал в Пярну три года, и мне нужно отдохнуть", - накануне приводил rus.err.ee слова Лелова.

"Вапрусу", который гарантировал себе понижение в классе еще месяц назад, предстоит провести в высшей лиге домашний поединок с "Инфонетом" и выездную игру с "Пайде".

После 34 туров "Вапрус" занимает последнюю, десятую, позицию с 8 очками.

В 2015 году Лелов привел команду из Пярну к восьмому месту, а в прошлом сезоне - к девятому.

Лелов - 43-летний уроженец Пярну, ранее тренировавший в высшей лиге "Тулевик" (2005-2010) и "Флору" (2012-2013).

Будущий наставник "Вапруса" Индрек Зелински также родился в Пярну.