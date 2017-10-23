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Самые богатые регионы Италии проголосовали за расширение автономии ({{commentsTotal}})

За рубежом
Венеция. Иллюстративная фотография.
Венеция. Иллюстративная фотография. Автор: Фото: LaPresse/Scanpix
За рубежом

Жители самых богатых регионов Италии - Ломбардии и Венето - проголосовали на символическом референдуме за расширение автономии, утверждают со ссылкой на предварительные результаты главы обеих северных областей.

Результаты референдума не имеют юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме, передает в понедельник, 23 октября, Би-би-си.

В Ломбардии явка составила 40%, в Венето - 57%. По словам местных властей, более 90% пришедших высказались за большую автономию.

Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии - Милан, и регион Венето со столицей в Венеции - самые экономически успешные регионы страны. Их доля в ВВП Италии составляет 30 процентов.

Одна из главных претензий регионов в том, что они платят Риму куда больше налогов, чем получают из бюджета. Как следствие они хотят сократить свои выплаты Риму по меньшей мере вдвое.

Ломбардия в год отдает на 54 млрд евро (64 млрд долларов) больше, чем получает, а Венето - на 15,5 млрд евро (18,2 млрд долларов).

Президент Ломбардии Роберто Марони и глава Венето Лука Дзайа состоят в оппозиционной, антииммигрантской "Лиге Севера" и уже давно спорят о том, что север не должен "кормить" куда более бедный юг.

Центральная власть в Риме с неодобрением отзывается о голосовании, заявляя, что в нем нет необходимости, хотя по итальянской конституции оно разрешено.

Редактор: Сергей Михайлов

голосование референдумиталияломбардиявенето


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