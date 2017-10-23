Кылварт дал урок таэквондо журналисту ERR: к сожалению, в политике меньше правил, чем в спорте

Репортер "Актуальной камеры" принял участие в тренировке таэквондистов, которую провел вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Набравший абсолютное большинство голосов на прошедших местных выборах Кылварт говорит, что в политике, как и в спорте, нужно постоянно быть в форме.

Михаил Кылварт рассказал ERR, что на сегодняшний день боевое искусство стало для него стилем жизни и философией.

"Конечно, когда я начинал много лет назад, то моя основная цель была - физическое развитие и самозащита".

Черный пояс Михаил получил уже в 17 лет, а тренерством занялся и того раньше - в пятнадцать.

В политике, как и в спорте, нужно постоянно держать форму, говорит он: "Если ты в политике недостаточно активен, то скоро о тебе забудут. В политике, правда, другие правила, и к сожалению, их меньше, чем в спорте".