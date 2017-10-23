В Раквереском арестантском доме мужчина попытался совершить самосожжение

Поздно вечером в пятницу, 20 октября, 46-летний мужчина поджег себя в камере арестантского дома в Раквере. Из-за инцидента остальные арестанты провели ночь в Йыхви.

Об этом в понедельник, 23 октября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что инцидент случился в 23:05.

По предварительным данным, находившийся в камере 46-летний мужчина поджег себя, в результате чего загорелся и матрас. Первыми на ЧП отреагировали полицейские, которые своими силами взяли пожар под контроль. Пострадавшего заключенного доставили в больницу. Позднее за первой помощью в больницу обратились и двое полицейских.

На момент инцидента в арестантском доме находились еще семеро заключенных. На ночь их перевезли в арестантский дом в Йыхви, а в субботу доставили обратно.

Точные обстоятельства случившегося будут выявлены в ходе служебной проверки.