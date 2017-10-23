ФОТО: на Японию обрушился мощный тайфун, пятеро погибли

На Японию в понедельник обрушился мощный тайфун "Лан". По последним данным, в результате стихии погибли пять человек. Еще 85 пострадали.

Как передает ТАСС, свыше 81 000 жителей японской префектуры Фукусима на северо-востоке главного острова страны Хонсю получили в понедельник указание об экстренной эвакуации из-за угрозы наводнений, вызванных тайфуном "Лан".

Местная администрация на своем сайте и посредством рассылки сообщений на мобильные телефоны призывает население в крайнем случае выбираться на крыши домов и ждать помощи. В залитые водой районы направлены спасательные команды на лодках. В ряде случаев людей снимают с крыш домов с помощью вертолетов.

Повсеместно из-за ураганного ветра и дождей было остановлено движение пассажирских поездов, отменены десятки авиарейсов.

Тайфун "Лан" обрушился на основную часть Японии рано утром в понедельник.