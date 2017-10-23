ВАДА проверит китайских спортсменов на допинг

Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) ознакомилось с материалами, представленными в документальном фильме на немецком телевидении ARD 21 октября, касающимися предполагаемого применения допинга китайскими спортсменами в 1980-1990-х годах, и намерено проверить эти обвинения.

В фильме говоится о массовом применении допинга китайскими спортсменами, об этом сообщила китайский врач Сюэ Иньсянь, которая в те годы работала со многими спортсменами КНР, говорится в официальном заявлении ВАДА.

В заявлении ВАДА подчеркивается, что агентство в своем нынешнем виде было создано только в 1999 году. Тем не менее, эксперты намерены провести расследование в связи с выдвинутыми обвинениями. Агентство проанализирует имеющуюся информацию и начнет собирать дополнительные сведения.

Ранее ВАДА обвиняла российских атлетов в употреблении допинга.