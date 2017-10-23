В понедельник днем в Эстонии воздух прогреется от +2 до +6

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Синоптик Валентина Юдакова
Синоптик Валентина Юдакова
Большое количество предположительно наркотического вещества обнаружено на побережье залива Лохусалу, берег три дня прочесывали полсотни полицейских. В данный момент вещество находится на экспертизе и до получения ее результатов дополнительные детали власти не раскрывают.
Изъятая из семьи восьмилетняя дочь постоянно проживающих в Эстонии граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой в субботу приехала с матерью в Москву.
Русская карта - излюбленный прием многих политических сил на выборах. В Таллинне она разыгрывалась в Ласнамяэ, где убедительную победу одержали центристы. "Актуальная камера +" выясняла, почему русскоязычный избиратель не видит альтернативы.
В воскресенье, 22 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Два года прошедшего века: 1971 и 1972