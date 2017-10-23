На этой неделе госпримиритель встретится с работниками и начальством Раквереского мясокомбината

Требовавшие повышения зарплаты работники скотобойни Раквереского мясокомбината приняли решение организовать собственное отделение профсоюза промышленности, которое открыто для всех работников комбината. Завтра состоится встреча между представителями профсоюза и работодателем с участием профсоюзного юриста. Также на этой неделе госпримиритель Меэлис Виркебау встретится с работниками и начальством мясокомбината. Меэлис Виркебау: