Работники скотобойни Раквереского мясокомбината организовали профсоюз ({{commentsTotal}})
Требовавшие повышения зарплаты работники скотобойни Раквереского мясокомбината приняли решение организовать собственное отделение профсоюза промышленности, которое открыто для всех работников комбината. Завтра состоится встреча между представителями профсоюза и работодателем с участием профсоюзного юриста.
Урегулированием конфликта на Раквереском комбинате также занимается госпримиритель. По словам председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, в новоиспеченный профсоюз вошло примерно 30 человек.