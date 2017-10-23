На замглавреда "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом

Как сообщает сама радиостанция, нападавший задержан. В сообщении уточняется, что Татьяна Фельгенгауэр получила ранение в горло, но угрозы для ее жизни это ранение не представляет. Тем не менее журналистка госпитализирована, передает в понедельник, 23 октября, Би-би-си.

Других подробностей инцидента радиостанция не приводит.

Анонимные источники связанного с Арамом Габреляновым канала Mash в Telegram утверждают, что нападавший пришел в редакцию вместе с еще одним человеком и перед нападением на Фельгенгауэр брызнул охраннику в лицо газом. Официального подтверждения этой информации нет.

Нападение на Фельгенгауэр уже прокомментировала российская генпрокуратура, назвав случившееся вопиющим инцидентом. Ведомство пообещало взять расследование под свой контроль.

Татьяна Фельгенгауэр работает на радиостанции "Эхо Москвы" более 10 лет. Впервые она появилась в эфире в качестве корреспондента в 2005 году. Сейчас она работает на радиостанции ведущей и заместителем главного редактора.