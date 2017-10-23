Неизвестный проник в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. В настоящее время она находится в состоянии искусственной комы после операции.

Как сообщает сама радиостанция, нападавший задержан. Татьяна Фельгенгауэр получила ранение в горло и была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести, после операции ее погрузили в искусственную кому.

Анонимные источники связанного с Арамом Габреляновым канала Mash в Telegram утверждают, что нападавший пришел в редакцию вместе с еще одним человеком и перед нападением на Фельгенгауэр брызнул охраннику в лицо газом.

Мужчину задержали на месте преступления. По данным МВД, это 48-летний уроженец Грузии, проживающий в последнее время в Израиле Борис Гриц.

Российские власти опубликовали видео допроса подозреваемого в покушении на убийство. Свой поступок мужчина объяснил "телепатическими преследованиями" со стороны Фельгенгауэр.

После нападения на Фельгенгауэр столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Нападение на Фельгенгауэр уже прокомментировала российская генпрокуратура, назвав случившееся вопиющим инцидентом. Ведомство пообещало взять расследование под свой контроль.

Татьяна Фельгенгауэр работает на радиостанции "Эхо Москвы" более 10 лет. Впервые она появилась в эфире в качестве корреспондента в 2005 году. Сейчас она работает на радиостанции ведущей и заместителем главного редактора.

Корреспондент "Актуальной камеры" Антон Алексеев об охране редакции "Эха Москвы"

"Очевидно, что преступление совершил психически неуравновешенный человек, хотя некоторые коллеги, в частности обозреватель Ксения Ларина считают, что такое нападение стало возможным благодаря массированной пропаганде государственных СМИ против независимых. Она обвиняет телеведущего Владимира Соловьева, который призывал "заткнуть рты непонятным западным агентам" так он назвал независимых журналистов, в частности журналистов "Эха Москвы".