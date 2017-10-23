ВИДЕО: собака президента Франции сорвала политическую встречу

Пес президента Франции Эмманюэля Макрона Немо помочился в камин во время встречи главы государства с членами правительства.

Журчание прервало рассказ госсекретаря при министре по делам перехода к экологическому и социальному развитию Брюн Пуарсон об инвестициях в бедные районы. Она обернулась, посмотрела на камин и со смехом сказала: "А я-то думала, что это за звук", передает lenta.ru.

"И часто такое происходит?" – поинтересовался госсекретарь при министре консолидации территорий Жюльен Денорманди. "Вы вызвали у моей собаки совершенно необычное поведение", – ответил Макрон.

Летом президент Франции взял из приюта для животных двухлетнюю собаку – помесь черного лабрадора и бельгийского гриффона. Пес, получивший кличку Немо, живет в Елисейском дворце – резиденции главы государства и месте проведения заседаний Совета министров. Иногда он присутствует на встречах Макрона с государственными деятелями или иностранными лидерами.