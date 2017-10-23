Ивари Падар заменит в Европарламенте Марью Лауристин

Евродепутат от Эстонии, соцдем Марью Лауристин на местных выборах в Тарту показала второй результат, набрав 1888 голосов. Политик еще весной этого года обещала, что в случае успешного выступления на местных выборах она откажется от своего места в Европарламенте и вернется в Эстонию, чтобы заниматься работой в местном самоуправлении.