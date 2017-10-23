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Ивари Падар заменит в Европарламенте Марью Лауристин ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Евродепутат от Эстонии, соцдем Марью Лауристин на местных выборах в Тарту показала второй результат, набрав 1888 голосов. Политик еще весной этого года обещала, что в случае успешного выступления на местных выборах она откажется от своего места в Европарламенте и вернется в Эстонию, чтобы заниматься работой в местном самоуправлении.

Свое обещание Марью Лауристин исполнила и уже на следующей неделе ее пост в Европарламенте займет социал-демократ Ивари Падар, с которым на эту тему и побеседовала корреспондент службы новостей "Радио 4".



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