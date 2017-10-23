В Русском театре пройдут "Встречи с Тарковским"

В четверг, 26 октября, в Русском театре откроются шестые "Встречи с Тарковским", посвященные выдающемуся русскому кинорежиссеру, в жизни и творчестве которого особое место занимала Эстония. Начало в 19:00.

По традиции, в программе – творческая встреча с деятелями искусств. Видеорепортаж Николая Шарубина перенесет зрителей в петербургский Строгановский дворец, где в эти дни открыта выставка "Андрей Тарковский. Художник пространства" – в обширной экспозиции привлекают внимание уникальные фотографии эстонского режиссера Арво Ихо, сделанные на съемках "Сталкера".

Продолжит вечер презентация книги Эллы Аграновской "Тарковский. Пересечения": история проекта "Встречи с Тарковским", не лишенная весьма забавных эпизодов, перемежается на ее страницах воспоминаниями разных людей об очень непростом времени и его непокорном заложнике. В книгу также вошли сценарии фильмов, составивших документальный сериал о судьбе русского художника вдали от родины.

В основу фильма "Тарковский. Эстонский сюжет", который будет показан на "Встречах с Тарковским 2017", положена драматическая история сценария "Гофманиана", заказанного Тарковскому киностудией "Таллинфильм". О подводных рифах интриги, в результате которой замысел не нашел экранного воплощения, рассказывают директор кинофестиваля PÖFF Тийна Локк и кинорежиссер Пеэтер Симм. Сюжетная линия Тарковского перекликается с трагической судьбой немецкого писателя, художника, композитора Гофмана. В фильме также участвуют русский художник Михаил Шемякин и эстонский кинорежиссер Валерия Андерсон. Музыку написал петербургский композитор Андрей Андерсен. Авторский текст читают актеры Русского театра Илья Нартов и Наталья Мурина. Фильм снимался в Таллинне, Петербурге и в старинном баварском городке Бамберге.

Завершит вечер показ фильма Андрея Тарковского "Солярис", приуроченный к 45-летию выхода этой киноленты на экран.

Впервые "Встречи с Тарковским", организованные творческим объединением N-Videopress в содружестве с Русским театром Эстонии, состоялись в 2012 году.