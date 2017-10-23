США планируют поставить на боевое дежурство ядерные бомбардировщики В-52

Как сообщил Гольдфейн порталу Defence One, сейчас готовится приказ о возвращении к круглосуточному дежурству тяжелых бомбардировщиков, которые базируются на авиабазе Барксдейл в штате Луизиана, передает Би-Би-Си.

Как пояснил генерал, это значит, что на взлетно-посадочной полосе базы в круглосуточном режиме будут дежурить готовые к мгновенному вылету B-52 c ядерным оружием.

"Это еще один шаг, который позволит нам быть начеку, - сказал генерал Гольдштейн в интервью Defence One. - Я не рассматриваю этот шаг как подготовку к какому-то конкретному событию, а скорее как ответ на сложившуюся в мире ситуацию в которой мы оказались, как подготовку к возможному развитию событий," - добавил генерал.

Гольдфейн подчеркнул, что приказ перевести бомбардировщики в режим боевой готовности еще не поступил, но его ожидают в ближайшее время, и на базе Барксдейл уже началась подготовка.

"Мы теперь живем не в двуполярном мире, где были только мы и Советский Союз. Появились другие игроки с ядерным оружием," - добавил Гольдфейн.

Между США и КНДР продолжается обмен воинственными заявлениями на фоне продолжающихся в КНДР испытаний баллистических ракет. В начале сентября Пхеньян заявил об испытании водородной боеголовки. По государственному телевидению было объявлено, что она уже готова к установке на баллистическую ракету.

США требуют от Пхеньяна прекращения разработки ядерного и ракетного оружия. Руководство КНДР, в свою очередь, заявляет, что не намерено сворачивать ядерную программу и отказываться от испытаний.

Во время выступления в ООН в середине сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтону придется уничтожить Северную Корею, если Пхеньян будет всерьез угрожать США или их союзникам. Также Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын идет "по пути самоубийства".

Лидер Северной Кореи назвал выступление Трампа в ООН "шизофреническим припадком", заявив, в свою очередь, что "сумасшедшего американского старичка" придется, вероятно, "укрощать огнем".