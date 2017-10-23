Генпрокурор Испании: объявление независимости грозит главе Каталонии тюрьмой

По информации телеканала Antena 3, генпрокурор отметил, что не хочет пока ставить вопрос таким образом. Однако, как он пояснил, такой "трансцендентный поступок, как объявление независимости в одностороннем порядке", может обернуться для Пучдемона тюрьмой, передает ТАСС. Маса отметил, что когда произойдет провозглашение, будут приняты соответствующие меры.

Ранее агентство Europa Press передавало, что прокуратура подготовила иск против Пучдемона на случай, если он объявит о выходе Каталонии из состава Испании. Регионального лидера могут обвинить в бунте. Согласно испанскому законодательству, за данное преступление главе автономии может грозить до 30 лет тюремного заключения.

В субботу председатель правительства королевства Мариано Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид хочет освободить от должностей Пучдемона и членов каталонского правительства. Кроме того, власти королевства хотят проведения выборов в автономии в течение полугода.

Сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры 27 октября.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.