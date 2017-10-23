В понедельник, 23 октября, в Рийгикогу прошли внеочередные выборы вице-спикеров. Работу на этом посту продолжит центрист Энн Ээсмаа, а попавшего в скандал с сексуальными домогательствами реформиста Таави Рыйваса заменил председатель Партии реформ Ханно Певкур.

За Ээсмаа проголосовали 52 депутата, за Певкура - 33.

Баллотировалась в вице-спикеры и Криста Ару, входящая во фракцию Свободной партии, но получила лишь 9 голосов. Один бюллетень признан недействительным.

Всего в Рийгикогу 101 депутат. Бюллетени получили и проголосовали 95 человек.

Причиной внеочередных выборов вице-спикеров стал уход с должности Таави Рыйваса. Он подал в отставку из-за неприличного поведения во время сентябрьской рабочей поездки в Малайзию - выяснилось, что бывший премьер-министр вел себя неподобающим образом и был обвинен в сексуальных домогательствах.

Согласно действующим в Рийгикогу правилам, в случае ухода в отставку хотя бы одного из вице-спикеров нужно выбирать заново обоих заместителей председателя парламента.