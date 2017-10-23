Пограничники ФСБ спасли на Нарвском водохранилище рыбаков с затонувшего "Крыма"

Российская погранслужба спасла в Сланцевском районе Ленинградской области рыбаков из Петербурга, чья моторная лодка "Крым" перевернулась в акватории Нарвского водохранилища.

Сообщение о крушении лодки поступило пограничникам 21 октября около пяти часов вечера от местных жителей, передает портал 47news.ru со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России.

Пограничники на сторожевом катере выдвинулись к месту происшествия и увидели, что в пятистах метрах от линии государственной границы с Эстонией находится первернутая моторная лодка "Крым", а рядом с ней в воде - двое мужчин.

Оказалось, что крушение потерпели жители Санкт-Петербурга, которые приехали порыбачить и поселились на одной из баз отдыха, расположенной на берегу Нарвского водохранилища. "Всех людей удалось спасти, а неисправную лодку отбуксировали к базе отдыха", - уточнили в погранслужбе.