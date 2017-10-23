Из Центристской партии могут исключить Елену Вальме, Наталью Умарову и Нину Гетц

Правление Нарвского округа Центристской партии 23 октября высказало мнение, что центристов, участвовавших в выборах вне партийного списка, следует исключить из партии. Речь идет о Елене Вальме, Наталье Умаровой и Нине Гетц.

Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом сказала, что правление рекомендует исключить этих женщин из партии, потому что они на выборах участвовали в избирательном союзе Эдагара Сависаара.

Наталья Умарова хотела участвовать в выборах по списку Центристской партии, но ее не взяли в список, поэтому она баллотировалась по списку избирательного союза.

"Случай Умаровой не уникальный, есть еще пара человек в партии, кто хотел идти по партийному списку, но их не взяли, поэтому они пошли в составе избирательных союзов. Все хотят участвовать в выборах, но это не является безусловным решением для всех. Чтобы попасть в список необходимо приложить усилия. Выборы — это командная работа", - пояснила Тоом и добавила, что Умарова, со слов однопартийцев, публично нелицеприятно высказывалась о них.

Глава Нарвского округа сказала, что решение об исключении из партии будет принимать центральное правление партии. "Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Еще не факт, что Умарову, например, исключат из партии".

Елена Вальме, возглавившая в Нарве избирательный союз Эдагара Сависаара, сказала, что она не удивлена предложению коллег исключить ее из партии. "Кода мы создавали избирательный союз, мы понимали, на что идем, и какие могут быть последствия. Выбор был сделан осознано, а не спонтанно. По-моему, Центристская партия подходит к кадровым вопросам неразумно. Нас не посчитали нужным пригласить и выслушать наше мнение, видимо, правлению оно не интересно. Оно убирает неугодных. Оспаривать свое исключение из партии я не буду".

Ни в какую другую партию, как заявила Вальме, она вступать не собирается. Однако на вопрос о том, если Сависаар решит создать новую партию, то будет ли она в этом принимать участие, Вальме ответила утвердительно.

В Нарве убедительную победу на муниципальных выборах одержала Центристская партия, получившая 23 места из 31 в городском собрании, оставшиеся 8 мест получила избирательный союз "Наша Нарва". Избирательный союз Эдагра Сависаара не преодолел 5% избирательный барьер. Наталья Умарова набрала на выборах 372 голоса, Елена Вальме - 204, Нина Гетц - 57.

Первое заседание городского собрания в новом составе пройдет 26 октября.