Министры социальных дел ЕС после 14 часов переговоров достигли договоренности по расколовшей Европу директиве о командированных работниках. Это можно считать крупнейшим достижением Эстонии как председателя в Совете ЕС.

"Это был день, полный трудных, но безусловно необходимых переговоров во благо всего Евросоюза", – сказал министр Осиновский на пресс-конференции, передает ERR Uudised.

Соглашение обеспечивает в дальнейшем равную плату за одинаковую работу в одном месте. Точнее, оно ограничивает возможность восточноевропейских стран, а также Испании и Ирландии предоставлять услуги в странах Центральной Европы дешевле, чем предлагают местные предприятия. Сейчас для командированных работников действуют налоги и социальное страхование, которое введено в их родной стране. Это означает, что их нанимать дешевле, чем местную рабочую силу. Более богатые государства считают это социальным демпингом, тогда как более бедные страны видят в ограничениях национальный протекционизм.

Три детали

Обсуждение совета министров социальных дел стран ЕС в понедельник сконцентрировалось на трех спорных вопросах. Важнейшим из них была длительность командировки, после которой работник начинает подчиняться не домашнему трудовому законодательству, а законодательству той страны, в которую он командирован.

В понедельник поздно вечером достигли договоренности, что этот период по новой директиве будет составлять 12 месяцев. Первоначальное предложение предусматривало, что он будет длиться 24 месяца, но страны Центральной Европы, во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном требовали более строгого решения. В качестве компромисса оставили возможность по желанию поставщика услуг продлить командировку на шесть месяцев.

Вторым спорным вопросом было рассмотрение сектора дорожного транспорта в директиве командированных работников. Дорожный транспорт в достигнутом соглашении не затрагивали, поскольку этот вопрос вызвал в странах слишком большие разногласия. Пакет мобильности и вопросы командированных водителей-дальнобойщиков будут решать министры транспорта.

Третьим спорным моментом было время принятия и внедрения измененной директивы. Время принятия директивы составляет три года после окончательного соглашения, а реализовать ее надо будет в течение четырех лет.

Частичного соглашения достигли в вопросе координации систем социального страхования. Эта договоренность уточняет, в каких странах работник должен платить налог на социальное страхование, если он работает в другой стране как командированный сотрудник.

Поиск решения длился несколько месяцев

Директива о командированных работниках была большим вызовом для Эстонии как председателя Совета ЕС, так как пришлось преодолевать разногласия, длившиеся в странах ЕС несколько месяцев. Хотя часть командированных работников в общем числе рабочей силы в Европейском союзе достаточно мала, это стало политически чувствительным и символическим вопросом, который развел по разным лагерям более богатые и более бедные страны. Кроме того, тема чрезвычайно важна для президента Франции Эммануэля Макрона, который пытается провести на родине сложную налоговую реформу и хочет показать своим избирателям, что отстаивает их интересы в Европейском союзе.

"Компромисс сбалансирован. Это показывает, что, будучи европейцами, мы можем собраться вместе, сесть за один стол, взглянуть на противоположные взгляды и достичь справедливого соглашения", – сказала после встречи еврокомиссар по вопросам занятости и социальным делам Марианне Тиссен.

Дальше Эстония начнет переговоры с Европейским парламентом, с которым также необходимо достичь соглашения о принятии директивы.

Еще вечером в понедельник проходящим в Люксембурге переговорам не было видно конца.

"АК": новая директива ударит по строительным фирмам

Очень часто для строительства крупных объектов заключаются контракты с восточно-европейскими фирмами, которые командируют своих работников на место строительства на долгий срок, передает "Актуальная камера".

"Эстонские строители работают по большей части в Швеции, Норвегии и Финляндии. Они находятся там долгое время и платят местные налоги в местном регистре, но в остальных частях Европы с этим большая проблема", – пояснил член совета компании Rand & Tuulberg Райво Ранд.

Одной из причин, почему большинство стран старой Европы "за" принятие новой директивы, называют создание более здоровых условий для конкуренции в Европе. Эстонский производитель деревянных домов Свен Матс, 95% продукции фирмы которого идет на европейский рынок, считает что нынешнее положение вещей не должно меняться и более того, оно может плохо повлиять, как на конкуренцию в Европе, так и в целом на Европейский союз.

"Если помимо эстонского законодательства мы должны будем учитывать еще и законодательство страны назначения, тогда наши услуги могут стать очень дорогими. Помимо более высоких зарплат в Швеции или Германии надо будет нести еще какие-то дополнительные расходы, как, например, расходы на питание или транспорт, которые значительно выше, чем прописано в нашем законодательстве", – пояснил руководитель компании Matek Свен Матс.

Представители стран, которые больше всех занимаются грузоперевозками сейчас настаивают на том, чтобы транспортные фирмы не попадали под директиву о командированных работниках, а регулировались бы отдельным пакетом.