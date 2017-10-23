rus.err.ee

Крупнейшее достижение Эстонии: страны ЕС договорились о командированных работниках ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
Таисия Дмитриева, "Актуальная камера"
{{1508769180000 | amCalendar}}
Председательство в ЕС

Министры социальных дел ЕС после 14 часов переговоров достигли договоренности по расколовшей Европу директиве о командированных работниках. Это можно считать крупнейшим достижением Эстонии как председателя в Совете ЕС.

"Это был день, полный трудных, но безусловно необходимых переговоров во благо всего Евросоюза", – сказал министр Осиновский на пресс-конференции, передает ERR Uudised.

Соглашение обеспечивает в дальнейшем равную плату за одинаковую работу в одном месте. Точнее, оно ограничивает возможность восточноевропейских стран, а также Испании и Ирландии предоставлять услуги в странах Центральной Европы дешевле, чем предлагают местные предприятия. Сейчас для командированных работников действуют налоги и социальное страхование, которое введено в их родной стране. Это означает, что их нанимать дешевле, чем местную рабочую силу. Более богатые государства считают это социальным демпингом, тогда как более бедные страны видят в ограничениях национальный протекционизм.

Три детали

Обсуждение совета министров социальных дел стран ЕС в понедельник сконцентрировалось на трех спорных вопросах. Важнейшим из них была длительность командировки, после которой работник начинает подчиняться не домашнему трудовому законодательству, а законодательству той страны, в которую он командирован.

В понедельник поздно вечером достигли договоренности, что этот период по новой директиве будет составлять 12 месяцев. Первоначальное предложение предусматривало, что он будет длиться 24 месяца, но страны Центральной Европы, во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном требовали более строгого решения. В качестве компромисса оставили возможность по желанию поставщика услуг продлить командировку на шесть месяцев.

Вторым спорным вопросом было рассмотрение сектора дорожного транспорта в директиве командированных работников. Дорожный транспорт в достигнутом соглашении не затрагивали, поскольку этот вопрос вызвал в странах слишком большие разногласия. Пакет мобильности и вопросы командированных водителей-дальнобойщиков будут решать министры транспорта.

Третьим спорным моментом было время принятия и внедрения измененной директивы. Время принятия директивы составляет три года после окончательного соглашения, а реализовать ее надо будет в течение четырех лет.

Частичного соглашения достигли в вопросе координации систем социального страхования. Эта договоренность уточняет, в каких странах работник должен платить налог на социальное страхование, если он работает в другой стране как командированный сотрудник.

Поиск решения длился несколько месяцев

Директива о командированных работниках была большим вызовом для Эстонии как председателя Совета ЕС, так как пришлось преодолевать разногласия, длившиеся в странах ЕС несколько месяцев. Хотя часть командированных работников в общем числе рабочей силы в Европейском союзе достаточно мала, это стало политически чувствительным и символическим вопросом, который развел по разным лагерям более богатые и более бедные страны. Кроме того, тема чрезвычайно важна для президента Франции Эммануэля Макрона, который пытается провести на родине сложную налоговую реформу и хочет показать своим избирателям, что отстаивает их интересы в Европейском союзе.

"Компромисс сбалансирован. Это показывает, что, будучи европейцами, мы можем собраться вместе, сесть за один стол, взглянуть на противоположные взгляды и достичь справедливого соглашения", – сказала после встречи еврокомиссар по вопросам занятости и социальным делам Марианне Тиссен.

Дальше Эстония начнет переговоры с Европейским парламентом, с которым также необходимо достичь соглашения о принятии директивы.

Еще вечером в понедельник проходящим в Люксембурге переговорам не было видно конца.

"АК": новая директива ударит по строительным фирмам

Очень часто для строительства крупных объектов заключаются контракты с восточно-европейскими фирмами, которые командируют своих работников на место строительства на долгий срок, передает "Актуальная камера".

"Эстонские строители работают по большей части в Швеции, Норвегии и Финляндии. Они находятся там долгое время и платят местные налоги в местном регистре, но в остальных частях Европы с этим большая проблема", – пояснил член совета компании Rand & Tuulberg Райво Ранд.

Одной из причин, почему большинство стран старой Европы "за" принятие новой директивы, называют создание более здоровых условий для конкуренции в Европе. Эстонский производитель деревянных домов Свен Матс, 95% продукции фирмы которого идет на европейский рынок, считает что нынешнее положение вещей не должно меняться и более того, оно может плохо повлиять, как на конкуренцию в Европе, так и в целом на Европейский союз.

"Если помимо эстонского законодательства мы должны будем учитывать еще и законодательство страны назначения, тогда наши услуги могут стать очень дорогими. Помимо более высоких зарплат в Швеции или Германии надо будет нести еще какие-то дополнительные расходы, как, например, расходы на питание или транспорт, которые значительно выше, чем прописано в нашем законодательстве", – пояснил руководитель компании Matek Свен Матс.

Представители стран, которые больше всех занимаются грузоперевозками сейчас настаивают на том, чтобы транспортные фирмы не попадали под директиву о командированных работниках, а регулировались бы отдельным пакетом.

Редактор: Ирина Киреева

директива ес о командировочных работниках


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

22:10
00:33
22:07
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Заместитель главреда радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман

Бунтман в интервью ERR об инциденте с Фельгенгауэр: в обществе царит атмосфера психоза

Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" заявил, что напавший на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, возможно, сумасшедший, но сейчас в обществе царит такая атмосфера психоза, что кто угодно может сойти с ума. 

ЭКОНОМИКА
23.10

В сентябре закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 45%

20.10

В Пярну распродают землю, чтобы предприниматели создавали рабочие места

20.10

Эстония намерена усилить борьбу с загрязнением, подорожает вывоз несортированного мусора

20.10

"Руслайн" приостанавливает все полеты на линии Таллинн-Петербург до весны 2018 года

20.10

Viking Line заказала в Китае новое круизное судно за 194 млн евро

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Выставка Грау.

В Пярну открылась необычная выставка однофамильцев из разных стран

В пярнуской городской галерее открылась необычная выставка, на которой представлены художники из 25 стран мира. Объединяет их не только любовь к искусству, но и одна фамилия – Грау. Инициатором создания такой экспозиции стал художник из Пярну – Яан Лео Грау, передает "Актуальная камера".

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
что значит быть председателем в совете ЕС?

как работают механизмы европейского союза?

последние новости
16:32

В России собираются узаконить добычу криптовалют

16:27

Пятиклассник поймал в центре Тарту щуку весом 12 кг

16:02

Торговая сеть Prisma реорганизует работу: в ноябре закроется центр технического обслуживания

15:58

Предвыборный штаб Собчак возглавил политтехнолог Ельцина

15:43

Генпрокурор Украины: Саакашвили отказано в статусе беженца

15:39

Полиция напоминает: будьте в курсе планов детей на школьные каникулы

15:27

Крупнейшее достижение Эстонии: страны ЕС договорились о командированных работниках Обновлено

15:25

Аудит: государство продало бывший завод Arsenal по заниженной цене

15:04

Минсоцдел требует запретить продажу вина в кафе суперминистерства

14:01

Новым председателем горсобрания Маарду стал Айлар Лира Обновлено

13:57

ФОТО: в Греции зажгли олимпийский огонь Зимних игр 2018 года

13:16

Юрген Лиги стал председателем фракции Партии реформ в парламенте

13:11

Спустя месяц после референдума в Курдистане Рийгикогу высказал о нем свое мнение

12:53

Ушла из жизни бывший главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет Обновлено

актуальная камера
ТОП ЧИТАЕМОСТИ
23.10

ВИДЕО: лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА стал Криштиану Роналду Обновлено

23.10

Из Центристской партии могут исключить Елену Вальме, Наталью Умарову и Нину Гетц

23.10

Кылварт дал урок таэквондо журналисту ERR: к сожалению, в политике меньше правил, чем в спорте

12:53

Ушла из жизни бывший главный редактор "Радио 4" Мари Вельмет Обновлено

18.10

LIVE 23 октября: на гала-вечере ФИФА определится лучший футболист года

10:50

Александр Ефимов и Антс Кутти претендуют на место председателя горсобрания Нарвы

23.10

Бунтман в интервью ERR об инциденте с Фельгенгауэр: в обществе царит атмосфера психоза

15:27

Крупнейшее достижение Эстонии: страны ЕС договорились о командированных работниках Обновлено

23.10

Шепс о расставании с Керро: двум экстрасенсам сложно ужиться

23.10

Ежегодные потопы в Таллинне вызывает чрезмерное количество асфальта

погода
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: