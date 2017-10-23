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Страны ЕС не смогли договориться в вопросе о командировочных работниках ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
Министры Кайа Ива и Евгений Осиновский на встрече министров в Люксембурге.
Министры Кайа Ива и Евгений Осиновский на встрече министров в Люксембурге. Автор: Совет Европы
Председательство в ЕС

Страны Евросоюза в ходе первой сессии встреч министров социальных дел ЕС не смогли прийти к согласию в вопросе о директиве командировочных работников, так как более бедные страны считают, что имеющиеся правила необходимы для честной конкуренции.

По данным Reuters, более бедные страны, в основном Восточной Европы, хотят сохранить имеющиеся правила, которые разрешают их гражданам работать в других странах ЕС за более высокую зарплату, чем они получили бы дома, но меньшую, чем у местных работников. Более богатые государства считают это социальным демпингом, передает портал ERR Uudised.

Эстония провела в понедельник в Люксембурге обсуждение, на котором надеялись преодолеть давний разрыв между Восточной и Западной Европой в данном вопросе. На первой рабочей сессии слово взяли почти все страны ЕС, но консенсуса они не достигли.

Одним из основных пунктов разногласий является увязывание Европейской комиссией правил, касающихся дорожного транспорта, с директивой о командировочных работниках. Испания, Ирландия и страны Восточной Европы хотят, чтобы вопросами командировочных водителей-дальнобойщиков занимались отдельно, а не в рамках директивы о командировочных работниках.

Разногласия имеются и в части переходного периода, который составляет от двух до пяти лет между договоренностью о реформе и ее внедрением.

Также поводом для разногласий является длительность командировки, во время которой работник подчиняется законодательству той страны, куда его командируют. Европейская комиссия предложила 24 месяца, но Германия и Франция хотят, чтобы это время составляло 12 месяцев. Эстония как страна, председательствующая в Совете ЕС, предложила в качестве компромисса 20 месяцев.

Министры не достигли договоренности ни по этому, ни по другим вопросам, например, в части точных правил оплаты труда.

Редактор: Ирина Киреева

директива ес о командировочных работниках


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