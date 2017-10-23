Страны ЕС не смогли договориться в вопросе о командировочных работников

Страны Евросоюза в ходе первой сессии встреч министров социальных дел ЕС не смогли прийти к согласию в вопросе о директиве командировочных работников, так как более бедные страны считают, что имеющиеся правила необходимы для честной конкуренции.

По данным Reuters, более бедные страны, в основном с Восточной Европе, хотят сохранить имеющиеся правила, которые разрешают их гражданам работать в других странах ЕС за более высокую зарплату, чем они получили бы дома, но меньшую, чем у местных работников. Более богатые государства считают это социальным демпингом, передает ERR Uudised.

Эстония вела в понедельник в Люксембурге обсуждение, на котором надеялись преодолеть давний разрыв между Восточной и Западной Европой по этому вопросу. На первой рабочей сессии слово взяли почти все страны ЕС, но консенсуса они не достигли.

Одним из основных пунктов разногласий является увязывание Европейской комиссией правил, касающихся дорожного транспорта, с директивой о командировочных работниках. Испания, Ирландия и страны Восточной Европы хотят, чтобы вопросами командировочных водителей-дальнобойщиков занимались отдельно, а не в рамках директивы о командировочных работниках.

Разногласия имеются и в части переходного периода, который составляет от двух до пяти лет между договоренностью о реформе и ее внедрением.

Также поводом для разногласий является длительность командировки, во время которой работник подчиняется законодательству той страны, куда его командируют. Европейская комиссия предложила 24 месяца, но Германия и Франция хотят, чтобы это время составляло 12 месяцев. Эстония как страна, председательствующая в Совете ЕС, предложила в качестве компромисса 20 месяцев.

Министры не достигли договоренности ни в этом, ни в других вопросах, например, в части точных правил оплаты труда.