17-летний латыш с топором напал на прохожих в Швейцарии

В Швейцарии молодой латыш с топором напал на прохожих. Пострадали восемь человек, в том числе младенец, который выпал из коляски во время нападения, передает "Актуальная камера".

Все началось накануне вечером. 17-летний подросток сперва пустил топор в ход на городской площади. Затем попытался скрыться, угнав автомобиль, но попал в аварию. Выйдя из авто, он ранил еще нескольких прохожих уже на заправочной станции.

Подозреваемый был ранен полицейскими во время задержания.

Правоохранители Швейцарии не связывают инцидент с терроризмом и считают, что подросток действовал в одиночку.

По данным полиции, семья нападавшего переехала в Швейцарию из Риги в 2013 году.