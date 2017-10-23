Актуальная камера 23.10.2017 (18:00)

В Русском театре Эстонии в ближайшую пятницу состоится премьера спектакля "Грибоедов. Горе от ума". Это спектакль по бессмертной комедии Грибоедова с вкраплением эпизодов из жизни автора. Режиссер из Петербурга – Степан Пектеев, с которым побеседовала Елена Скульская.